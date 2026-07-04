Приключенческая головоломка UNDERGROUNDED выйдет на Nintendo Switch этой осенью

Издатель Aksys Games совместно с компанией room6 объявил, что приключенческая головоломка UNDERGROUNDED, разработанная студией Game Studio, этой осенью появится на Nintendo Switch. Предварительные заказы на физическое издание уже открыты в официальном магазине Aksys Games и у ряда зарубежных ритейлеров. Одновременно состоялся релиз игры на PC в Steam.

Главным героем истории станет молодой житель Манхэттена по имени Скотт. После неудачного предложения руки и сердца он случайно роняет обручальное кольцо в ливневую канализацию. Однако украшение проваливается гораздо глубже обычного — в загадочный подземный мир, где причудливым образом переплелись разные эпохи американской истории.

Во время путешествия Скотту предстоит исследовать необычное подземелье, в котором соседствуют Дикий Запад, золотой век Голливуда, космическая гонка и другие знаковые периоды прошлого США. Каждая локация вдохновлена определенной эпохой и наполнена тематическими головоломками, секретами и персонажами.

Помогать герою будет разговорчивый канарейка-компаньон, который не только сопровождает игрока на протяжении всего приключения, но и подсказывает решения сложных загадок. Кроме того, в подземном мире Скотт встретит других людей, оказавшихся здесь в поисках утраченных вещей. Выполняя их просьбы, игроки смогут узнать дополнительные истории и повлиять на судьбу главного героя.

Одной из самых необычных особенностей UNDERGROUNDED станет система сражений с боссами. Для победы над могущественными противниками Скотту придется находить игровые автоматы с ретро-аркадами. Проходя мини-игры, вдохновленные классическими хитами 1980-х годов, герой будет изменять окружающий мир и открывать новые способы справиться с препятствиями и врагами.

Релиз UNDERGROUNDED на Nintendo Switch состоится осенью 2026 года. Версия для PC уже доступна в Steam.