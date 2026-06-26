UNDERGROUNDED отправит игроков в необычное путешествие по истории Америки уже 3 июля

Издатель room6 и разработчик Game Studio объявили, что приключенческая головоломка UNDERGROUNDED выйдет на ПК в Steam уже 3 июля. Игра предложит необычное путешествие по подземному миру, где американская история, культура и ностальгия разных эпох переплетаются в одном фантастическом лабиринте. Проект получит поддержку английского, японского, традиционного и упрощённого китайского языков.

Главным героем станет молодой житель Манхэттена по имени Скотт. После неудачного предложения руки и сердца он случайно роняет обручальное кольцо в ливневую канализацию и отправляется на его поиски. Однако вместо обычных тоннелей его ждёт странный подземный мир, где соседствуют кинотеатры прошлого века, реактивные самолёты, космическая эпоха и Дикий Запад.

Авторы называют UNDERGROUNDED приключенческой игрой-головоломкой с акцентом на исследование и атмосферу. Игрокам предстоит изучать тематические локации, вдохновлённые разными периодами истории США, решать загадки и помогать другим персонажам, также оказавшимся в загадочном подземелье в поисках утраченных вещей.

Необычной особенностью проекта станет механика ретро-аркад. Во время прохождения Скотт сможет находить игровые автоматы, запуск которых влияет на окружающий мир и помогает преодолевать препятствия или побеждать могущественных боссов. Разработчики обещают множество отсылок к классическим аркадным играм 1980-х годов.

Помогать герою будет разговорчивый канарейка, который подскажет решение сложных головоломок и сделает путешествие менее одиноким. Судя по описанию, UNDERGROUNDED делает ставку не столько на динамичный экшен, сколько на атмосферу, необычную концепцию и оригинальное сочетание приключений, головоломок и культурных отсылок, превращая поиск потерянного кольца в путешествие по памяти целой эпохи.