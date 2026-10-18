Магия, монстры и борьба со страхом - необычный рогалик UnderMire выйдет 13 ноября

Страх в UnderMire станет не просто частью атмосферы, а полноценной игровой механикой, за которой придется постоянно следить. Студия Table Knight Games представила новый трейлер необычного рогалика от первого лица, выполненного в рисованной стилистике, и объявила дату выхода — 13 ноября 2026 года.

Игрокам предстоит отправиться в опасное путешествие по загадочному миру, разделенному на несколько биомов. Каждый из них приготовит собственные испытания и противников, справиться с которыми помогут разнообразные заклинания и магические приспособления.

Одной из главных особенностей UnderMire станет шкала страха, состояние которой придется учитывать наряду с другими ресурсами. Исследуя опасные территории и сражаясь с монстрами, игрокам необходимо контролировать уровень страха, чтобы не допустить нежелательных последствий.

Игровой процесс объединит сражения с использованием магии, поиск полезных предметов и характерные для рогаликов элементы повторного прохождения. Новый трейлер демонстрирует необычный визуальный стиль проекта, напоминающий ожившие рисунки, а также столкновения с противниками в различных локациях.