Постапокалиптическая ролевая игра Underrail 2: Infusion сохранит дух серии Fallout, но сильно улучшит боевую систему

Вторая часть "хардкорной RPG от пяти грустных сербов" уже на подходе. Речь идет о UnderRail, духовной наследнице первых Fallout, действие которой разворачивается под землей. В результате катаклизма люди оказались в сети подземных туннелей, и главный герой оказывается втянутым в конфликт фракций, борющихся за господство в подземелье.

Плотная атмосфера этой игры хорошо запомнилась геймерам, а "олдскульная" атмосфера (со всеми ее сложностями) заставила многих фанатов испытать свои навыки на прочность. Однако это было в 2015 году, а сейчас, спустя девять лет, выходит продолжение UnderRail под названием Infusion. Студия Stygian Software несколько дней назад похвасталась своими успехами в работе над игрой, и надо сказать, что пока она выглядит многообещающе.

Прежде всего, стоит отметить, что перед нами геймплей альфа-версии, а сам ролик носит сугубо иллюстративный характер и призван представить общее направление развития проекта. Из него видно, что разработчики пошли по стопам первой части, внося то тут, то там более мелкие или большие изменения.

Поэтому от сиквела стоит ожидать изометрического вида и пошагового геймплея. Визуальная сторона выглядит лучше, чем у предшественника, и игроки отмечают отличную проработку графических деталей. Однако больше всего выделяется боевая система.

Геймплей снова будет разбит на ходы, но продолжительность отдельных действий сократится, что сделает игровой процесс более стремительным. Как заявляют разработчики, "это смесь традиционного roguelike, где ходы последовательные, но короткие, с атомарными действиями и одновременными ходами". Это означает, что ИИ будет думать о ситуации, в которой находятся управляемые им отряды, пока мы делаем ход (а не просто реагировать на наши действия).

Цель разработчиков — создать боевую систему, которая была бы естественной и плавной, и в то же время увлекательной и заставляющей задуматься — по их мнению, она предложит идеальный баланс между экшеном и стратегией. Разработчики обещают доработать его еще больше.

После рождественских каникул Stygian Software намерена начать полноценное производство Underrail 2: Infusion, которая дебютирует в раннем доступе на ПК, но пока невозможно сказать, когда это произойдет.