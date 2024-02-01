Автор модов для Skyrim и Starfield назвал дату выхода лавкрафтианской космической ролевой игры Underspace

Разработчик-одиночка Pastaspace Interactive, известный как Trainwiz в сообществе моддеров Starfield и Skyrim за свои моды Thomas the Tank Engine, превращающие корабли и драконов в поезда, объявил дата выходу в раннем доступе Underspace — 10 апреля 2024 года на ПК в Steam, Epic и GOG.

Underspace — это ролевая игра о космических истребителях с открытым миром, вдохновленная классическими космическими играми, такими как Freelancer, где каждая звездная система создается вручную, и в каждом секторе есть что открыть. Игра рассказывает трагическую историю Кардоза, опального дворянина, лишенного богатства и власти, который теперь зарабатывает на жизнь охотником за звездами. В галактике, изобилующей пиратами-грабителями, сумасшедшими культистами, внезапными штормами и злобными монстрами, охота за звездами — опасная профессия, где риски велики, но награды еще больше.

Игроки сами решают, как разворачиваться история главного героя. Какую бы роль они ни выбрали, Underspace позволяет игрокам найти свое место в Крофте так, как они считают нужным. Сразитесь с грозными монстрами, объединитесь с коварными пиратами, грабьте древние звездные города и оставьте свой след в галактике штормов и тайн в этом космическом приключении в открытом мире в стиле Лавкрафта, грабя механические трупы павших космических истребителей, захватывая драгоценные грузы или торгуя товарами. межзвездные шелковые пути, чтобы получить прибыль.

Создайте свою собственную эскадрилью из неигровых персонажей из всех слоев межгалактической жизни, которых можно нанимать, со своими уникальными историями и миссиями. А благодаря поддержке многопользовательской онлайн-игры Underspace стремится доказать, что космос не должен быть одиноким занятием.