Автор Undertale отказался выпускать переводы на языки, которыми не владеет

Создатель Undertale и Deltarune Тоби Фокс прокомментировал недовольство части фанатов из Латинской Америки, которые ранее выражали разочарование отсутствием официальных переводов его игр на испанский и бразильский португальский. Разработчик объяснил, что его позиция связана не с отношением к игрокам из разных стран, а с желанием сохранить авторское видение текста.

В своем сообщении в социальной сети Bluesky Фокс отметил, что понимает разочарование поклонников, однако предпочитает выпускать официальные локализации только на те языки, которыми владеет лично. По словам разработчика, это необходимо для того, чтобы тщательно контролировать перевод и убедиться, что он максимально точно передает смысл оригинала.

Фокс привел в пример японскую версию Undertale. Он рассказал, что смог одобрить её выпуск только потому, что владеет японским языком и работал в тесном сотрудничестве с переводчиком, проверяя текст на каждом этапе.

Разработчик также подчеркнул, что слухи о его якобы негативном отношении к странам Латинской Америки не соответствуют действительности. Подобные предположения начали распространяться среди фанатов на фоне нескольких факторов — отсутствия локализации, того, что концерт по мотивам Undertale не проходит в этом регионе, а также высоких цен на доставку фирменного мерча.

При этом Фокс не исключает появления новых официальных переводов в будущем. Он заявил, что открыт к идее локализации на другие языки, если удастся организовать процесс таким образом, чтобы качество и точность перевода соответствовали его требованиям. Ранее он уже обсуждал различные варианты с издателем 8-4, однако к конкретному результату эти переговоры пока не привели.

В то же время разработчик положительно относится к неофициальным переводам, созданным фанатами. По его словам, такие проекты помогают игрокам знакомиться с играми на родном языке без давления, которое обычно сопровождает выпуск официальных локализаций.