Боксёрский симулятор Undisputed прокачивается: масштабное бесплатное обновление и Пакьяо в новом платном DLC

Боксёрский симулятор Undisputed продолжает удерживать лидерство на рынке спортивных игр, и разработчики из Steel City Interactive не собираются останавливаться на достигнутом. Уже 28 октября игра получит масштабное обновление с бесплатным контентом, а вместе с ним выйдет платное дополнение The Senator Pack, главной звездой которого станет легендарный филиппинский боксер Мэнни «Пакмен» Пакьяо.

Бесплатное обновление принесёт игрокам новые арены, включая Madison Square Garden и DAZN Arena, а также свежих бойцов — Джейка Ламотту, Скай Николсон, Лупе Фиаско и Багзи Мэлоуна. Кроме того, появятся новые функции: кросс-платформенная игра, возможность создания онлайн-персонажа и целый ряд улучшений, которые сделают геймплей ещё насыщеннее.

The Senator Pack подарит поклонникам Undisputed настоящую боксерскую элиту. В набор вошли Эдгар Берланга, известный серией первых 16 нокаутов в начале карьеры; Сергей Ковалёв — бывший трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе; Винни Паз — легенда с историей невероятного возвращения после тяжёлой аварии; Эгидиюс «Mean Machine» Каваляускас — двукратный олимпиец с агрессивным стилем; Евгений Градович — российский мастер выносливости и неуступчивости; и Рикардо «El Matador» Майорга с агрессивной манерой ведения боя и непредсказуемым поведением на ринге.

Помимо бойцов, DLC включает новую одежду для популярных персонажей: Теренса Кроуфорда, Деонтея Уайлдера, Райана Гарсии, Шона Портера, Шугар Рэя Леонарда и Хизер Харди. Это обновление обещает подарить поклонникам Undisputed новые возможности для создания уникальных боёв, насыщенных динамикой, стилем и легендарными нокаутами.

Undisputed подтверждает, что даже спустя годы после релиза игра остаётся свежей и увлекательной, а разработчики продолжают радовать сообщество как бесплатными, так и премиальными дополнениями.