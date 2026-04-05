DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы защиты Denuvo для Sniper Elite 5 и Undisputed

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo для симулятора бокса Undisputed и стелс-экшена Sniper Elite 5.

Undisputed - симулятор бокса, который стремится предложить игрокам максимально реалистичный опыт виртуальных поединков на ринге. Центральным элементом игры является режим «Карьера», который позволяет игроку пройти путь от начинающего бойца до прославленного чемпиона. По мере прохождения игрок будет участвовать в различных турнирах, совершенствовать свои навыки и развивать уникальный стиль своего персонажа.

Действие Sniper Elite 5 разворачивается во Франции в 1944 году. Стрелок американской армии Карл Фэйрберн, совместно с французским Сопротивлением пытается не допустить осуществления секретного нацистского проекта под названием «Операция Кракен».