Undisputed 31.01.2023
Экшен, Симулятор, Файтинг, Спорт
7.5 101 оценка

DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы защиты Denuvo для Sniper Elite 5 и Undisputed

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo для симулятора бокса Undisputed и стелс-экшена Sniper Elite 5.

Undisputed - симулятор бокса, который стремится предложить игрокам максимально реалистичный опыт виртуальных поединков на ринге. Центральным элементом игры является режим «Карьера», который позволяет игроку пройти путь от начинающего бойца до прославленного чемпиона. По мере прохождения игрок будет участвовать в различных турнирах, совершенствовать свои навыки и развивать уникальный стиль своего персонажа.

Действие Sniper Elite 5 разворачивается во Франции в 1944 году. Стрелок американской армии Карл Фэйрберн, совместно с французским Сопротивлением пытается не допустить осуществления секретного нацистского проекта под названием «Операция Кракен».

Sniper Elite 5 "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
Undisputed "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
ZoninV

Пока где-то грустит обосраный voice38, качественные взломы которого больше никому не нужны...

Charlie2023

Гипервизороботы: куукааарекуу

ARESS_777

Это конечно круто , но дюже геморный способ , влом ковыряться если чес , проще другие способы , менее танцебубновые

blablaka
Sasha12345789

бестолковые взломы с визором каждый день по 5 игр а ни один репакер не береться за них! Ответ напрашивается сам собой - "нам ваш гипервизор и даром не нужОн!"

