Новые бойцы, арены и другое доступны в масштабном патче для симулятора бокса Undisputed ©

Фанаты бокса и владельцы симулятора Undisputed могут быть счастливы, ведь игра получила бесплатное обновление Big Daddy со множеством нововведений. Теперь вам доступно три новых бойца, две арены и множество других улучшений.

В игру добавлены три новых бойца: Карл Фрэмптон, Риддик Боу и Сюй Цань, расширившими ряды весовых категорий и предоставившими уникальные возможности игрокам. Кроме того, появились две масштабные арены, а именно C7 Hangar и Falcor Bay.

Помимо всего прочего, внесены изменения в Plague Breaker. Механика перемещения была улучшена с введением диагонального уклонения, что разнообразит состязания и добавит стратегических возможностей для бойцов. Игроки теперь также смогут переключаться между стойками в онлайн-режиме, добавляю больше просторов для идей в ведении боя.