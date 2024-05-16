Полная версия симулятор бокса Undisputed появится на ПК и консолях в октябре

Разработчики Undisputed, первой крупной игры о боксе за более чем десятилетие, сегодня объявили, что она дебютирует на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также будет полностью выпущена на ПК 11 октября 2024 года.

Undisputed, первая за более чем десятилетие игра о боксе, разработанная Steel City Interactive (SCI) и изданная Deep Silver, станет самой аутентичной боксерской игрой на сегодняшний день с беспрецедентным списком из более чем 70 лицензированных боксеров, включая Тайсона Фьюри и Александра Усика, Канело Альвареса, Кэти Тейлор и Роя Джонса-младшего.

Выберите свой путь к славе. Ставьте свои собственные цели и определите свою собственную историю успеха. Выиграть все пояса, включая WBO, WBC, IBF и SCI? Уйти на пенсию с наибольшим количеством поклонников и/или богатством? Выбор за вами.

В полной версии будет представлен ряд улучшений по сравнению с тем, что сейчас доступно в раннем доступе для ПК.