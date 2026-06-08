RUNE обошла Denuvo в Undisputed без гипервизор-взлома, но есть один нюанс

Группа RUNE сообщила о взломе Undisputed, которая использует систему защиты Denuvo, однако в этой истории есть важный нюанс. Как выяснилось, речь идёт не о полноценном обходе актуальной версии защиты, а о версии игры из Microsoft Store, которая распространяется без Denuvo. В результате RUNE получила доступ именно к этому изданию, тогда как Steam-версия по-прежнему остаётся защищённой. По крайней мере теперь игру можно запустить без танцев с бубном.

Undisputed была выпущена в раннем доступе на ПК в январе 2023 года, а полноценный релиз состоялся 11 октября 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра позиционируется как первый крупный симулятор бокса за многие годы и включает лицензированных бойцов, реальные арены и продвинутую систему ударов.

На момент публикации Undisputed имеет смешанные/отрицательные отзывы в Steam. Пользователи положительно оценивают боксёрскую механику и подбор лицензированных спортсменов, однако часть игроков продолжает критиковать сетевой код, баланс и техническое состояние проекта.