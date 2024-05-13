SCI привлекла более 15 миллионов фунтов стерлингов для выпуска симулятора бокса Undisputed

Независимая студия Steel City Interactive (SCI), разработчик Undisputed — первой крупной видеоигры о боксе за более чем десятилетие — привлекла более 15 миллионов фунтов стерлингов финансирования.
Novator Ventures возглавила последний раунд финансирования SCI, в котором приняли участие существующий инвестор London Venture Partners, а также ветераны боксерской индустрии Эгис Климас и Хосе де ла Круз, которые присоединились к SCI в качестве консультантов перед выходом полной версии на консолях и ПК.
Долгожданная полная версия Undisputed будет включать в себя беспрецедентный список из более чем 70 лицензированных боксеров, включая Тайсона Фьюри, Александра Усика, Канело Альвареса, Теренса Кроуфорда, Шугар Рэй Леонард и Кэти Тейлор.
этих симуляторов бокса уже много, лучше на ремейк какой-нибудь игры с ps1 или n64
Хах, единственный тип игр, где хотелось бы видеть фриков, воуков, гомосятину и т.д с возможностью смачно набить им морды конечно xD