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Undisputed 31.01.2023
Экшен, Симулятор, Файтинг, Спорт
7.6 66 оценок

SCI привлекла более 15 миллионов фунтов стерлингов для выпуска симулятора бокса Undisputed

monk70
Новости

Независимая студия Steel City Interactive (SCI), разработчик Undisputed — первой крупной видеоигры о боксе за более чем десятилетие — привлекла более 15 миллионов фунтов стерлингов финансирования.

Novator Ventures возглавила последний раунд финансирования SCI, в котором приняли участие существующий инвестор London Venture Partners, а также ветераны боксерской индустрии Эгис Климас и Хосе де ла Круз, которые присоединились к SCI в качестве консультантов перед выходом полной версии на консолях и ПК.

Долгожданная полная версия Undisputed будет включать в себя беспрецедентный список из более чем 70 лицензированных боксеров, включая Тайсона Фьюри, Александра Усика, Канело Альвареса, Теренса Кроуфорда, Шугар Рэй Леонард и Кэти Тейлор.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
sergeu78

этих симуляторов бокса уже много, лучше на ремейк какой-нибудь игры с ps1 или n64

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Eios

Хах, единственный тип игр, где хотелось бы видеть фриков, воуков, гомосятину и т.д с возможностью смачно набить им морды конечно xD

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