Undisputed станет главным хитом PS Plus в феврале - инсайдер раскрыл подарок следующего месяца

В феврале 2026 года подписчиков PlayStation Plus ждёт боксёрский симулятор Undisputed. Об этом сообщил известный инсайдер billbil-kun, который раскрыл главную игру месяца ещё до официального анонса Sony. Речь идёт о проекте студии Steel City Interactive и издателя Deep Silver, ранее известном под названием eSports Boxing Club.

Undisputed вышла в 2024 году и была встречена неоднозначно. Критики оценили игру в 70 баллов на Metacritic, тогда как пользовательские отзывы оказались заметно холоднее: 4,9 балла на той же площадке, 37% одобрения на OpenCritic и около 60% положительных обзоров в Steam. Основные претензии игроков связаны с неточным отслеживанием ударов, задержками ввода, качеством анимаций и нестабильной работой сетевого режима.

По информации инсайдера, Undisputed будет доступна подписчикам всех тарифов PS Plus — Essential, Extra и Premium — с 3 февраля по 3 марта 2026 года.