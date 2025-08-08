Undusted: Letters from the Past - уютный симулятор уборки и воспоминаний выйдет в октябре на Switch и PC

Издатель Toge Productions и разработчик 5minlab готовят к выходу в октябре душевную игру Undusted: Letters from the Past для Switch и PC через Steam. Это не просто симулятор уборки — это путешествие по забытым историям и воспоминаниям через предметы, оставшиеся после ухода близких.

Главная героиня Адора возвращается в родной дом после смерти матери и начинает приводить в порядок заброшенные вещи. Каждая вещь хранит в себе частичку прошлого и оживляет воспоминания, позволяя узнать больше о сложных отношениях матери и дочери. Как развернётся их история? Игрокам предстоит разгадать это, шаг за шагом убирая пыль и грязь.

Особое внимание уделено звуку — виртуальный ASMR с реалистичными звуками инструментов и атмосферными шумами создаёт эффект полного погружения. Красивый пиксельный арт с тщательно проработанными текстурами и нежная музыка дополняют расслабляющий игровой процесс. Здесь нет времени на ошибки — предметы не ломаются, а вы можете наслаждаться каждым моментом без спешки.

Undusted — это идеальная игра для тех, кто любит трогательные истории, уют и необычные симуляторы.