Полная версия приключения на выживание с зомби Undying выйдет 17 октября

Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям от выживания среди зомби: Skystone Games и Vanimals с выпустят долгожданную полную версию Undying 17 октября. Приготовьтесь отправиться в эпическое путешествие по апокалипсису, где нерушимая связь между матерью и ее сыном становится краеугольным камнем выживания. Undying доступна в Steam и Epic Game Store, а также выйдет на Nintendo Switch в начале 2024 года, а позже будут портированы и на другие платформы.
Undying представляет собой захватывающее повествование, погружающее игроков в душераздирающую историю Энлинга и Коди, переживших безжалостный поток нежити. В гонке со временем им предстоит сражаться с полчищами зомби, добывать жизненно важные припасы и создавать необходимые инструменты для побега. Когда они сталкиваются с надвигающейся тьмой, их последние мгновения вместе становятся горьким свидетельством непреходящей силы семьи.
я уж думал эти азиаты нас кинули) год без новостей