Выход Undying перенесён на декабрь ©

Изначально релиз Undying планировался на 17 октября 2023 года, но компании Skystone Games и Vanimals отложили запуск до 7 декабря 2023 года.

К сожалению, как мы все поняли, существует СЛИШКОМ МНОГО ВИДЕОИГР, и в первоначальную дату было трудно втиснуться. Понимая, что лучше подождать еще несколько недель, чем утонуть в каком-то дьявольском запуске, мы решили немного перенести дату. Но не волнуйтесь! Это дает нам дополнительное время на доработку игры, улучшение локализации и, возможно, добавление некоторых дополнительных вкусностей, которыми каждый сможет насладиться при запуске.

Undying — это игра на выживание, в которой игроки берут под свой контроль Анлинг, цель которой — найти безопасное место для жизни ее сына Коди, прежде чем ее обратит инфекция. Дни Анлинг, зараженноq укусом зомби, сочтены. Теперь ей придется бороться за выживание не ради себя, а ради своего маленького сына Коди. Обеспечьте выживание Коди в этом мире, кишащем зомби, защищая его, ища безопасность и обучая его ценным навыкам любой ценой. Даже если для этого придется поддаться ее новым зомби-побуждениям.

Необходимо управлять ограниченными ресурсами, чтобы замедлить заражение Анлинга, а также убедиться, что и Анлинг, и Коди не умрут от голода или жажды. Чтобы быть более эффективными и помогать Коди в будущем, игроки могут передать Коди навыки, которым научилась Анлинг. Эти навыки могут быть как боевыми, так и общими навыками выживания, такими как приготовление пищи и ремесло.

Доступная в настоящее время в раннем доступе (Steam/Epic Games Store), Undying выйдет на ПК (Steam/Epic Games Store) 7 декабря 2023 года, а в 2024 году — на Nintendo Switch, Xbox One, PS4 Android и iOS.