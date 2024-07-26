На VK Play вышла игра о блокадном Ленинграде "Бессмертная симфония"

Она основана на реальных фактах из исторических работ, посвященных блокаде. Игру можно забрать бесплатно.

На VK Play вышла бесплатная сюжетная приключенческая игра «Бессмертная симфония». Она посвящена блокадному Ленинграду и основана на реальных событиях, описанных в исторических работах, а также архивных фото и видеоматериалах. Выдуманными являются только главные герои.

Игрокам предстоит помочь четырем жителям Ленинграда пережить все тяготы жизни в осаде и увидеть испытания, через которые пришлось пройти горожанам. Главы «Бессмертной симфонии» посвящены четырем персонажам, каждый из которых вносит вклад в выживание гражданских.

«Бессмертная симфония» создана студией Siberian Koala при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). С 2020 по 2023 год проект находился в замороженном состоянии, но благодаря ИРИ, удалось довести игру до релиза.