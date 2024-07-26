Вышла игра о блокадном Ленинграде "Бессмертная симфония"

Она основана на реальных фактах из исторических работ, посвященных блокаде. Игру можно забрать бесплатно.
Вышла бесплатная сюжетная приключенческая игра «Бессмертная симфония». Она посвящена блокадному Ленинграду и основана на реальных событиях, описанных в исторических работах, а также архивных фото и видеоматериалах. Выдуманными являются только главные герои.
Игрокам предстоит помочь четырем жителям Ленинграда пережить все тяготы жизни в осаде и увидеть испытания, через которые пришлось пройти горожанам. Главы «Бессмертной симфонии» посвящены четырем персонажам, каждый из которых вносит вклад в выживание гражданских.
«Бессмертная симфония» создана студией Siberian Koala при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). С 2020 по 2023 год проект находился в замороженном состоянии, но благодаря ИРИ, удалось довести игру до релиза.
Скачать игру бесплатно можно в Стиме или VK Play.
Так в стиме она тож есть
Избежать хз, но последствия точно можно было смягчить. Голодали только простые работяги, руководство города стабильно получало пайки.
А что «ИРИ»....у неё просто были свободные деньги от государства вот и влили в эту игру , что бы её закончили. Вот и всё участие «ИРИ»
Интересно будет посмотреть на оценки. В Стиме, конечно.
Вроде обещают, что не очередная клюква.