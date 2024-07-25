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Unending Dawn 2026 г.
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
6 4 оценки

Создатели экшена Unending Dawn показали новый трейлер на выставке ChinaJoy

AceTheKing
Новости

Разработчики из Parcaes Fate Studio на выставке ChinaJoy 2024 поделились новым трейлером предстоящего экшена Unending Dawn. Разработчики так же сообщили о том, что в игру можно будет сыграть на выставке, которая пройдет с 26 по 29 июля.

Unending Dawn выглядит как смесь Elden Ring, Sekiro и Genshin Impact: художественный стиль игры напоминает Genshin Impact, боевая система похожа на Sekiro - игроки смогут парировать атаки противника и сломить равновесие врага, а окружение вдохновлено Elden Ring.

Известно, что игра точно выйдет на PS5. Тем не менее, учитывая то, что в конце трейлера нет ни слова про эксклюзивность игры для платформы Sony - скорее всего она так же выйдет еще как минимум на PC.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Вадим Якимов

как обычно у азиатов-море вспышек и настолько резкие анимации что глаза не воспринимают движение..

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r23dom

все равно выглядит как мобильная гача, даже интерфейс от туда

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SnobbishGhost

если ты сравниваешь с геншином, то в нем графика (художественный стиль и его реализация) круче любой японской игры, хотя я фанат яп игр, но ни одна игра не вышла на тот уровень окружения как в геншине. Так что смотря что ты имеешь под гачей и какого эта гача уровня

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