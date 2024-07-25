Создатели экшена Unending Dawn показали новый трейлер на выставке ChinaJoy

Разработчики из Parcaes Fate Studio на выставке ChinaJoy 2024 поделились новым трейлером предстоящего экшена Unending Dawn. Разработчики так же сообщили о том, что в игру можно будет сыграть на выставке, которая пройдет с 26 по 29 июля.

Unending Dawn выглядит как смесь Elden Ring, Sekiro и Genshin Impact: художественный стиль игры напоминает Genshin Impact, боевая система похожа на Sekiro - игроки смогут парировать атаки противника и сломить равновесие врага, а окружение вдохновлено Elden Ring.

Известно, что игра точно выйдет на PS5. Тем не менее, учитывая то, что в конце трейлера нет ни слова про эксклюзивность игры для платформы Sony - скорее всего она так же выйдет еще как минимум на PC.