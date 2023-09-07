Сюрреалистический хоррор UNFOLLOW исследует темную сторону социальных сетей ©

Компания Serafini Productions стремится заглянуть в темную сторону социальных сетей, создавая сюрреалистический хоррор UNFOLLOW. Игра разрабатывается для ПК в Steam и Epic Games Store и выйдет в феврале 2024 года. В центре внимания психологические ужасы, возникающие в результате буллинга.

В центре UNFOLLOW - Анна, которая просыпается, оказавшись в кошмарном мире. В результате Анна вынуждена исследовать окружающий мир и примириться с самыми болезненными решениями своего прошлого. Однако Энн не одинока в этом мире: вокруг бродит чудовищное существо, которое следит за каждым ее шагом.

К счастью для Анны, у нее есть знакомое лицо - звезда YouTube Akidearest, чьи видеоролики помогли Анне пережить самые трудные дни. Akidearest - не единственная интернет-персона в составе команды: в нее также входят популярные сетевые личности Knite, Barbascura X, Elisa True Crime, Kin Ryan и другие. Поскольку игра выходит в разных регионах, состав звезд социальных сетей будет меняться. Но маловероятно, что мы увидим в игре Мэддисона или Куплинова.

Если у вас есть желание ознакомиться с игрой UNFOLLOW, то в настоящее время в Steam доступна демоверсия.