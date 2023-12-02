Ролевая игра Unforetold: Witchstone появится в раннем доступе 25 января 2024 года

В этой ролевой игре с пошаговыми боями и изометрическим видом вы окажетесь в фэнтезийном мире, где магия и технология соседствуют друг с другом. Под вашим управлением находится безымянный путешественник, который прибыл на новый континент, где царит анархия и раздор. Здесь вы сами решаете, какую цель преследовать, и как влиять на живой мир, который меняется от ваших действий. Игра основана на принципах настольных RPG, где Мастер подземелья адаптируется к любому вашему ходу.

Вы можете создать своего героя, выбрав его расу, класс (или комбинацию классов) и характеристики. В игровом мире вы встретите различные силы, которые будут реагировать на вас и друг на друга. Вы можете заниматься разными действиями, например, совершать преступления или подставлять других персонажей. Большинство заданий не зафиксированы заранее, а формируются в зависимости от текущей ситуации. В боях вы можете использовать специальные способности, которые требуют очков действия. Во время путешествия вы перемещаетесь по карте мира, где вас ждут случайные события, представленные в виде интерактивного повествования.