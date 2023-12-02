Ролевая игра Unforetold: Witchstone появится в раннем доступе 25 января 2024 года

Первая половина 2024 года обещает стать все лучше и лучше для поклонников ролевых игр с изометрическим видом. Unforetold: Witchstone (ранее Project Witchstone), разрабатываемая студией Spearhead Games, пополнила внушительный список продуктов этого жанра, которые должны дебютировать в первые месяцы следующего года.
Дата выхода игры, которая появится в раннем доступе 25 января 2024 года, была объявлена на недавней выставке The PC Gaming Show: Most Wanted, где был показан короткий "тизер" проекта.
По этому случаю разработчики поделились информацией о некоторых системах, которые появятся в игре.
- Разработчики уверяют, что в Unforetold: Witchstone игроки получат большую свободу в выборе своих действий, что напоминает сеансы бумажных RPG.
- Важным аспектом игры станет ответственность персонажей, которыми мы управляем, и реакция мира на их действия.
- Диалоги в игре будут дополнены фирменной системой влияния, в которой мы сначала сделаем выбор, а затем выберем подход "как мы хотим решить тот или иной вопрос"; конечно, успех или неудача в убеждении будет определяться многочисленными модификаторами и броском кубиков.
- Игра предложит пошаговую боевую систему. Команда Spearhead Games хотела таким образом подчеркнуть тактический аспект проекта, что согласуется с диалоговой системой, где у игроков есть время и простор для маневра.
Unforetold: Witchstone выходит эксклюзивно для PC. Игру уже можно добавить в "список желаний" в Steam.
снова розовые помои
Согласен, сомнительная цветовая гамма.
А мне нравится розовый цвет. но тут игра дерьмо. Её любой цвет не спасет.