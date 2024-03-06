Spearhead Games увольняет большую часть команды и прекращает поддержку недавно вышедшей Unforetold: Witchstone

Добро пожаловать в фэнтезийный мир, где волшебство переплетается с технологиями, а приключения подстерегают за каждым углом. Вы оказываетесь в роли безымянного странника, прибывшего на загадочный континент, охваченный хаосом войн и интриг.

Здесь вам предстоит определить собственную судьбу и цель, влияя на развитие живого мира вокруг, который динамично меняется в ответ на каждое ваше действие. Игровой процесс вдохновлён принципами настольных ролевых игр, где Мастер адаптирует сюжет, реагируя на любые ваши решения.

В начале путешествия вы создаёте своего персонажа, выбирая расу, класс (или сочетание классов), а также уникальные характеристики и навыки. Затем перед вами открывается обширный мир с множеством фракций, которые будут каким-то образом реагировать на ваши действия и взаимодействия с ними.

Вам доступен огромный спектр возможных занятий — от совершения преступлений и интриг до героических подвигов. При этом большинство квестов не зафиксированы заранее, а формируются динамически, в зависимости от текущих событий в игровом мире.

Боевая система основана на пошаговых сражениях с использованием специальных умений и заклинаний, требующих очков действий. Путешествуя по обширной карте мира, вы будете сталкиваться со случайными происшествиями и сюжетными поворотами, представленными в виде интерактивной новеллы.