Spearhead Games увольняет большую часть команды и прекращает поддержку недавно вышедшей Unforetold: Witchstone

Spearhead Games увольняет большую часть своего персонала и прекращает дальнейшее производство ролевой игры Unforetold: Witchstone, вышедшей 4 января. Новость пришла из LinkedIn, где монреальская компания-разработчик заявила, что производство игры будет прекращено 8 марта.
Spearhead Games была основана в 2011 году бывшими разработчиками Ubisoft и EA и выпустила такие игры, как Tiny Brains, Omesight и Stories: The Path of Destinies.
"Последние несколько недель были трудными, поскольку совокупное воздействие неудачных финансовых перспектив поставило нас в сложное положение", - сказал он.
Мы также огорчены тем, что из-за этих финансовых обстоятельств нам пришлось принять трудное решение об увольнении большей части нашей команды. Эти разработчики создавали миры из ничего, но с помощью воли и коллективного воображения - свидетельство сердца и души, вложенных в эту студию. Мы хотели бы выразить им нашу искреннюю благодарность за их страсть и упорный труд. Мы также хотим заверить вас, что делаем все возможное, чтобы поддержать всех пострадавших. Мы наняли компании, которые помогут нам с индивидуальным карьерным коучингом, эмоциональной поддержкой, налаживанием контактов и содействием в трудоустройстве. Мы просим вас проявить понимание и терпение, пока мы переживаем этот переходный период и ищем пути к восстановлению.
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