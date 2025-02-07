Объявлена дата выхода российского хоррора Unforgotten: Ordinance

Российская независимая студия Scoreboardgames назвала дату релиза игры Unforgotten: Ordinance. Психологический хоррор от первого лица выйдет в Steam 11 февраля 2025 года. Сейчас уже можно опробовать демоверсию.

Unforgotten: Ordinance — мрачный психологический хоррор от первого лица по мотивам славянского фольклора. События разворачиваются в Сибирской глуши, в которой загадочные жители поклоняются лесным божествам. Герои предстоит встретиться со своими страхами, отыскать подругу и выбраться из ужасающего места, попутно раскрыв тайну своего происхождения.

Разработчики обещают вариативное прохождение, различные концовки, множество головоломок и атмосферу ужаса.