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Unforgotten: Ordinance 11.02.2025
Ужасы, Инди, От первого лица
7 1 оценка

Объявлена дата выхода российского хоррора Unforgotten: Ordinance

Simple Jack
Новости

Российская независимая студия Scoreboardgames назвала дату релиза игры Unforgotten: Ordinance. Психологический хоррор от первого лица выйдет в Steam 11 февраля 2025 года. Сейчас уже можно опробовать демоверсию.

Unforgotten: Ordinance — мрачный психологический хоррор от первого лица по мотивам славянского фольклора. События разворачиваются в Сибирской глуши, в которой загадочные жители поклоняются лесным божествам. Герои предстоит встретиться со своими страхами, отыскать подругу и выбраться из ужасающего места, попутно раскрыв тайну своего происхождения.

Разработчики обещают вариативное прохождение, различные концовки, множество головоломок и атмосферу ужаса.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
RoboB

Любопытно.

0
WerGC

пусть они теперь субтитры читают

0
u3uuuu

Что за всратую, не оптимизированную хню, я только что увидел?

0