Анонсирован кооперативный антарктический хоррор-шутер UNFROST для четырех игроков

Независимая студия разработчиков официально представила свой дебютный проект под названием UNFROST. Игра позиционируется как кооперативный шутер от первого лица в антарктическом сеттинге с элементами ужасов, рассчитанный на совместное прохождение от одного до четырёх человек. Авторы признались, что трудились над проектом на протяжении долгого времени, и выразили огромную радость в связи с полноценной мировой премьерой.

Главной задачей сплочённой команды полярников станет масштабная охота на загадочное леденящее существо, которое совершенно невозможно уничтожить при помощи обычного конвенционального оружия. Игрокам предстоит детально исследовать опасные аномалии, собирать неопровержимые улики и раскрывать уязвимые места монстра. Финальной целью каждой миссии является подготовка разрушительного ядерного удара, способного окончательно стереть чудовище с лица земли.

Каждая отдельная экспедиция в суровых зимних условиях превратится в экстремальную гонку на выживание против аномальных явлений, жуткого холода и монстра, который изначально ведёт охоту на отряд. Разработчики полностью отказались от заскриптованных сражений с боссами в пользу динамического игрового процесса. Любая охота будет развиваться по уникальному сценарию в зависимости от найденных доказательств и командных решений.

Проект уже получил официальную страницу в цифровом магазине Steam, где все желающие могут добавить амбициозную новинку в свои списки ожидаемого. Точные сроки релиза и список поддерживаемых платформ будут объявлены позже.