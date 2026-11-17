Студия Azra Games представила релизный геймплейный трейлер UnGodly — ролевого экшена в жанре тёмного фэнтези, в котором игрокам предстоит сражаться с многочисленными противниками, используя разрушительные способности и магию стихий. Игра уже доступна на PC и мобильных устройствах.

События UnGodly разворачиваются в мрачном фэнтезийном мире, оказавшемся на грани уничтожения. Игрокам предстоит исследовать опасные территории и вступать в напряжённые схватки с врагами, комбинируя обычные атаки с силами природы.

Главной особенностью боевой системы станет возможность объединять различные приёмы в продолжительные комбинации. Помимо стихийных способностей, герои смогут применять мощные ультимативные атаки, способные наносить огромный урон противникам.

Свежий трейлер демонстрирует динамичные сражения, зрелищные спецэффекты и особенности боевой системы, построенной вокруг стремительных атак и использования магических способностей.