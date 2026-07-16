Netflix хочет превратить интерактивные истории в новое направление - Unhinged станет первым шагом

Netflix намерена развивать формат интерактивных игр и рассматривает хоррор Unhinged как отправную точку для будущих проектов. Об этом рассказал руководитель направления повествования в Netflix Games Шон Крэнкел, отметив, что компания хочет превратить сервис в место, куда пользователи будут приходить не только смотреть истории, но и играть в них.

По словам Крэнкела, в Netflix уже обсуждают возможность экранизации Unhinged в формате фильма или сериала. Пока проект находится лишь на стадии внутренних разговоров, и никаких конкретных планов ещё нет.

Главным достижением Unhinged он считает не потенциальную франшизу, а новый подход к взаимодействию с игроком. В игре смартфон используется в качестве контроллера, а сам хоррор можно пройти менее чем за час. По мнению руководителя Netflix Games, такой формат оказался гораздо удобнее и интереснее, чем многие ожидали.

Крэнкел отметил, что компания хочет сделать интерактивные истории максимально доступными даже для людей, которые обычно не играют в видеоигры. По его словам, в перспективе одного-двух лет Netflix рассчитывает изменить восприятие подобных проектов, чтобы фраза «сыграть в историю» стала такой же естественной, как «посмотреть фильм».

Хоррор Unhinged вышел 30 июня 2026 года. В создании проекта приняли участие Сэди Синк, Зои Кравиц и Трой Бейкер, а прохождение занимает менее часа. Судя по заявлениям Netflix, компания рассматривает игру не как разовый эксперимент, а как первый шаг к развитию нового формата интерактивных развлечений.