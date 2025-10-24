Состоялся анонс Unhinged - выживания на грани безумия: игра, где рассудок будет важнее еды и воды

Студия Unifiq Games представила Unhinged — амбициозную игру в жанре выживания с элементами крафта и системой безумия. Игрок окажется на загадочном ретрофутуристическом острове, где могущественная корпорация проводит тревожные эксперименты над людьми. Проект выйдет на ПК через Steam, а уже сейчас доступна регистрация на закрытое тестирование.

Главная идея Unhinged — показать, что в борьбе за жизнь важен не только запас еды и воды, но и психическое равновесие. Игра вводит сложную систему рассудка, где каждое действие влияет на химический баланс мозга. Игроку придётся следить не только за физическим состоянием, но и за психикой героя — ведь потеря контроля может стать смертельной.

Механика крафта в Unhinged обещает быть по-настоящему системной: можно комбинировать ингредиенты, создавать лекарства, готовить пищу и даже варить чай, экспериментируя с эффектами. Любая ошибка может привести к катастрофе, но удачные открытия — к новым возможностям.

Особое внимание уделено строительству и автоматизации. Игрок сможет собирать модульные машины, конструировать базы и налаживать производство через трубы и конвейеры, превращая хаос острова в управляемую экосистему.

Unhinged объединяет выживание, науку и безумие, предлагая игрокам не просто бороться за жизнь, а искать баланс между рациональностью и безумием. Разработчики обещают «одно из самых глубоких и тревожных приключений в жанре survival».