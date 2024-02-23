Демоверсия Unicorn Overlord стала доступна для PS5, Xbox Series X/S и PS4

После выхода на Nintendo Switch демо-версия Unicorn Overlord стала доступна для Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Она бесплатна для всех игроков, а достигнутый прогресс переносится в полную игру.
Демоверсия демонстрирует несколько аспектов тактической стратегической ролевой игры, от боев и случайных сражений до разговоров и исследования карты мира, где можно собирать случайные предметы. Игроки управляют Аленом, бывшим наследным принцем королевства Корния, который отправляется на поиски победы над империей Зеноира. Набирая союзников разных классов (в игре доступно более 60 персонажей), можно собрать внушительное сопротивление, чтобы вернуть Феврит.
В игре есть форты и города, которые нужно освободить, а отстроив последний, вы получите доступ к таверне, где можно поесть. В них можно получить различные бонусы, а также наладить взаимопонимание с юнитами. Vanillaware заявляет о более чем 100 часах геймплея игры и "самом большом количестве контента" на сегодняшний день.
Unicorn Overlord выйдет 8 марта.
А чего такой наглый прогиб ПКшников? Один фиг игра на свиче выходит,а значит,кому надо эмулятор подрубят.