Компания Vanillaware потратила весь свой бюджет на создании игры Unicorn Overlord

В новом сообщении, опубликованном на сайте X, генеральный директор Vanillaware Джордж Камитани сообщил, что компания исчерпала весь свой бюджет на разработку Unicorn Overlord и вынуждена пополнять его из резервов команды, что, похоже, случается нередко.

Сообщение Камитани, похоже, подразумевает, что это не первый раз, так как перед фактом растраты бюджета стоит "как обычно", что показывает, что Vanillaware уже вполне привыкла к подобной ситуации.

С другой стороны, случай с Unicorn Overlord, пожалуй, еще более необычен, ведь эта игра, по словам разработчиков, находится в разработке на разных уровнях уже более 10 лет, изначально она была задумана Такафуми Нома в 2014 году и только сейчас подходит к завершению.

Это самый амбициозный проект Vanillaware на сегодняшний день, что еще больше объясняет, почему его разработка оказалась довольно дорогой. Несмотря на небольшой объем производства, игры компании зачастую очень многогранны, в том числе и потому, что в них используется 2D-графика, которая в наше время стоит дороже, чем 3D-технологии.

Тот факт, что в Unicorn Overlord, например, 60 персонажей, которые могут быть использованы в партии, с 60 различными классами, свидетельствует о большой работе, проделанной на уровне характеристики и дизайна каждого отдельного элемента.

Unicorn Overlord - стратегическая ролевая игра в фэнтезийном сеттинге: недавно мы увидели видео на итальянском языке, посвященное руководству по ведению боя, а демоверсия доступна на различных платформах с прошлого месяца.