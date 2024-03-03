На официальной странице SEGA нашли намек на ПК-версию Unicorn Overlord

Unicorn Overlord, новая игра от Vanillaware и ATLUS, подтверждена для PS4, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. К огорчению многих, информации о версии для ПК нет, но теперь появилась деталь, которая заставляет предположить, что, возможно, версия для Windows уже в пути.
На сайте ResetEra один из пользователей поделился ссылкой на страницу поддержки SEGA, где сообщается, что Unicorn Overload будет доступна и на Windows.
Пользователь также подтвердил, что все другие игры на странице указывают свои платформы правильно. Только Unicorn Overload содержит эту странность.
Вопрос, конечно, в том, является ли это корректной деталью, случайно раскрытой SEGA перед официальным анонсом, или же это человеческая ошибка, выявленная самыми страстными фанатами Unicorn Overlord, которые даже копаются на страницах поддержки.
Сложно сказать: нам придется ждать подтверждения или опровержения от Atlus и Vanillaware.