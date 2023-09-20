Новые подробности о стратегической ролевой игре Unicorn Overlord ©

Компании Atlus и VanillaWare опубликовали новые подробности о Unicorn Overlord - одной из самых интересных игр, появившихся на недавней Nintendo Direct, которая, судя по всему, представляет собой стратегическую ролевую игру, сочетающую в себе характерные элементы некоторых игр двух компаний-участниц.



Уже одно это обстоятельство заставляет с нетерпением ждать выхода Unicorn Overlord, а официальная информация только подтверждает это ощущение, напоминая, что дата релиза назначена на 8 марта 2024 года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Сюжет игры разворачивается на континенте Феврит, на котором расположены пять государств: Корния, Дракенхолд, Эльхейм, Бастория и Альбион, населенные как людьми, так и другими расами - эльфами, ангелами и смешанной расой бестралов. После того как генерал Вальмор из Корнии решает восстать против королевской семьи своего государства, начинается война, которая разрывает весь континент на части.



Главного героя истории зовут Ален, он принц Корнии, вынужденный покинуть родину после внутреннего восстания. Благодаря легендарному Кольцу Единорога он становится командующим армией, которая попытается освободить народы от нового абсолютистского режима.

Разумеется, будет и множество других персонажей, на которых будет строиться очень сложная и многогранная история с поворотами и различными подсюжетами. Всего, как сообщают разработчики, в игре будет "более 60 уникальных персонажей".

Геймплей позволит свободно исследовать большой мир с возможностью освобождения различных участков территории и присоединения их к своему контролю. Стратегический подход требует изучения карты с учетом различных источников ресурсов и снабжения, а также принятия решений о контролируемых территориях и сражениях.



Помимо однопользовательского сюжета, в Unicorn Overlord присутствуют и многопользовательские режимы: режим Online позволяет принять участие в сражениях в Колизее или в PvP-сражениях различного типа.