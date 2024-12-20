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Unicorn Overlord 08.03.2024
Адвенчура, Ролевая, Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
6.3 27 оценок

Создатели Unicorn Overlord вновь заявили об отсутствии планов на DLC или сиквел

butcher69
Новости

Тактическая RPG Unicorn Overlord от студии Vanillaware, вышедшая в 2024 году, стала одним из лучших представителей жанра, завоевав любовь игроков и высокие оценки критиков. Однако, несмотря на успех, студия не планирует выпускать DLC или сиквел.

Директор проекта Такафуми Нома в интервью GamesRadar поблагодарил фанатов за теплый прием, отметив, что планы по расширению игры отсутствуют. Тем не менее, Нома выразил личное желание в будущем дополнить Unicorn Overlord, если такая возможность появится.

«Мы глубоко признательны игрокам за принятие нашего видения, — сказал Нома. — Множество поклонников хотят увидеть DLC или продолжение, но пока это не входит в наши планы. Хотя лично я был бы рад, если бы это стало возможным в будущем».

Издательство Atlus ранее сообщило о продажах более миллиона копий игры. Этот успех может стать причиной пересмотра планов Vanillaware, несмотря на их традицию избегать создания сиквелов.

На данный момент Unicorn Overlord доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и Nintendo Switch. Выход версии для ПК не планируется.

-2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wolfenstein

судя по всему у них и разработка игры настоящий в планы не входила раз такое уг трешни релизнули

2
Gords
Выход версии для ПК не планируется.

Так она на ПК уже есть:

PS4 и Nintendo Switch

А вообще это правильно. Зачем им напрягаться ради каких-то прааативных ПК-денег - им и так на рис хватает.

0