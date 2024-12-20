Создатели Unicorn Overlord вновь заявили об отсутствии планов на DLC или сиквел

Тактическая RPG Unicorn Overlord от студии Vanillaware, вышедшая в 2024 году, стала одним из лучших представителей жанра, завоевав любовь игроков и высокие оценки критиков. Однако, несмотря на успех, студия не планирует выпускать DLC или сиквел.

Директор проекта Такафуми Нома в интервью GamesRadar поблагодарил фанатов за теплый прием, отметив, что планы по расширению игры отсутствуют. Тем не менее, Нома выразил личное желание в будущем дополнить Unicorn Overlord, если такая возможность появится.

«Мы глубоко признательны игрокам за принятие нашего видения, — сказал Нома. — Множество поклонников хотят увидеть DLC или продолжение, но пока это не входит в наши планы. Хотя лично я был бы рад, если бы это стало возможным в будущем».

Издательство Atlus ранее сообщило о продажах более миллиона копий игры. Этот успех может стать причиной пересмотра планов Vanillaware, несмотря на их традицию избегать создания сиквелов.

На данный момент Unicorn Overlord доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и Nintendo Switch. Выход версии для ПК не планируется.