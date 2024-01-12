Тактическая JRPG Unicorn Overlord получила новый трейлер

Издательство ATLUS и разработчик Vanillaware выпустили новый трейлер тактической ролевой игры Unicorn Overlord, рассказывающий об исследовании ее мира.
Действие игры разворачивается на континенте Феврит, состоящем из пяти государств, которые втянул в войну генерал из Корнии. Путешествуя по фэнтезийному миру, вы будете создавать армию из более чем 60 различных персонажей, чтобы освободить свое королевство от оков узурпаторов.
Unicorn Overlord выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Switch 8 марта.