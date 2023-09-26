Тактическая ролевая игра Unicorn Overlord предложит около 100 часов контента

Заявления о том, что ваша игра содержит 100 часов контента, в последнее время становятся все более популярными. Larian Studios заявила, что стандартное прохождение Baldur's Gate 3 займет от 75 до 100 часов. Креативный директор Final Fantasy 7 Rebirth Тецуя Номура (Tetsuya Nomura) пообещал 100 часов контента для продолжения.
Вслед за этим гейм-дизайнер Ватару Наканиси подтвердил, что Unicorn Overlord, грядущая фэнтезийная тактическая ролевая игра компании Vanillaware, рассчитана на 100 часов игры. В интервью изданию Famitsu (перевод DeepL) он сказал:
Если выполнять только основные задания, то это займет около 50 часов, а если проходить всю игру, включая дополнительные миссии, то это займет более 100 часов.
Однако, учитывая свободу действий игроков, это время может варьироваться в широких пределах.
Когда мы проводили собственное тестирование, игра заняла более 100 часов, а один человек прошел игру за 40 часов, даже если играл в нее впервые.
Unicorn Overlord выходит 8 марта 2024 года для Xbox Series X/S, PS5, PS4 и Nintendo Switch. Действие игры происходит на континенте Феврит, где сосуществуют различные расы - люди, эльфы, ангелы, бестралы и другие. После начала войны Алену, принцу Корнии, предстоит взять в руки Кольцо Единорога и восстать против генерала Валмора.
Главное не количество контента,а его качество,вполне возможно на 100 часов растянуть гринд одинаковых монстров и бег туда-сюда по однотипным заданиям,но вот интереса в этом особого не будет.
Очень многообещающий проект
Гиганская смуглая баба-рыцарь и башенным щитом? Надеюсь, она лесбиянка.