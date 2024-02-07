Трейлер Unicorn Overlord демонстрирует социальные связи и системы взаимоотношений

Грядущая тактическая RPG от Vanillaware и ATLUS, Unicorn Overlord, получила трейлер с новым взглядом на социальные системы игры. Они покажутся знакомыми всем, кто играл в игры серии Fire Emblem за последнее десятилетие, и это не удивительно.

Ролик призывает игроков сражаться рядом с теми персонажами, с которыми они хотят видеть развитие связей. Из 60 уникальных персонажей, которых можно набрать в игре, сражаясь вместе с ними, вы откроете новые уровни социальных связей. Они дают возможность повысить боевые показатели и получить социальные события, которые будут происходить вне боя в реальном мире.

Посещая города и таверны, вы также сможете преломить хлеб со своими соотечественниками. Это отличный способ укрепить взаимопонимание с группой персонажей одновременно, а не только с одним человеком. Остерегайтесь, эти блюда выглядят чертовски аппетитно, как это может сделать только Vanillaware: столы, уставленные сытной анимированной едой, которую вы можете практически почувствовать на экране.

И, наконец, игроки, желающие сделать все возможное, могут преподнести членам партии подарки. Постарайтесь угадать, что больше всего понравится выбранному вами адресату, ведь хорошо подобранный подарок вызовет наибольшее доверие.

Unicorn Overlord выходит 8 марта для PlayStation 5 и 4, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.