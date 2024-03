Unicorn Overlord прекрасно работает на ПК через закрытый эмулятор Yuzu

Unicorn Overlord - новая тактическая ролевая игра, только что вышедшая на Nintendo Switch. И хотя большая "N" закрыла Yusu, отмененный эмулятор Nintendo Switch запускает эту игру с 60fps на ПК.

Пользователь YouTube под ником reznoire опубликовал видео с более чем 7 минутами геймплея. И, как мы видим, игра запускается на Yuzu. Не похоже, что есть какие-то серьезные визуальные или графические проблемы. Кроме того, производительность выглядит очень хорошо.

Как мы уже сообщали, Nintendo закрыла Yuzu, но его все еще можно найти у нас на сайте с подробной инструкцией по установке. Есть еще два других эмулятора Nintendo Switch - Suyu и Nuzu. Поскольку они основаны на Yuzu, они тоже должны быть способны играть в Unicorn Overlord. Или вы можете попробовать Ryujinx.

Это не первый случай, когда игры для Nintendo Switch так хорошо работают на эмуляторах в день запуска. Red Dead Redemption, Bayonetta 3, Monster Hunter Rise, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition и Pikmin 4 были доступны на ПК сразу же после выхода. Мало того, в некоторые игры можно было играть на эмуляторах Nintendo Switch даже до даты их официального релиза. К таким примерам относятся Pokemon Brilliant Diamond, Super Mario Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Это показывает, насколько опережающими были эти эмуляторы. И это еще одна причина, по которой Nintendo хотела закрыть Yuzu.