Unicorn Overlord - самая крупная игра в истории студии Vanillaware

Vanillaware, возможно, до сих пор с трудом пробивалась в мейнстрим, но те, кто играл в прошлые игры разработчика - от Odin Sphere до Dragon's Crown и 13 Sentinels: Aegis Rim - с радостью скажут вам, что она уже давно выпускает отличные игры. Следующая игра - Unicorn Overlord, которая выходит в следующем месяце, — похоже, станет еще одним достижением студии, а сама Vanillaware заявила, что это самая большая игра, которую она когда-либо делала.
В сообщении, опубликованном недавно на официальном аккаунте разработчика, программист Vanillaware Кентаро Ониси (Kentaro Ohnishi) рассказал о масштабах игры, заявив, что она содержит "самое большое количество контента в нашей компании". Сообщение Ониси сопровождалось иллюстрацией, на которой были изображены три персонажа из огромного состава Unicorn Overlord, включая главного героя Алена, хотя Ониси сказал, что ему "было трудно решить, кого нарисовать" для этой иллюстрации, поскольку в игре "так много персонажей".
Ранее Vanillaware заявляла, что Unicorn Overlord будет включать в себя более 100 часов контента, из которых примерно 50 часов уйдет на прохождение основного сюжета. При этом в игре будет более 60 играбельных персонажей.
Unicorn Overlord выйдет 8 марта для PS5, PS4, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Сега засранцы, не заставили Vanillaware выпускать на ПК.
с пиратами борются)
Пираты и через эмуль Свитч смогут поиграть.
ну это уже совсем другие люди и не все а если они еще и защиту прикрутят (что врятли) то и несколько недель ждать
Пока защитой на Свитч только пугали.