Восемь минут игрового процесса тактической JRPG Unicorn Overlord

Японское издание Famitsu опубликовало восемь минут нового игрового процесса предстоящей тактической JRPG Unicorn Overlord от Atlus и Vanillaware. Будущие игроки могут ознакомиться с новыми кадрами, чтобы ближе познакомиться с презентацией игры, персонажами и игровыми сегментами.
В Unicorn Overlord игроки должны приготовиться бросить вызов судьбе и погрузиться в царственную одиссею. Эта ролевая игра обещает незабываемое путешествие. Создатели 13 Sentinels: Aegis Rim, в этой игре органично сочетаются исследование мира и уникальная боевая система, выполненные в культовом художественном стиле Vanillaware.
В этом грандиозном фэнтезийном приключении вы будете путешествовать по яркому и чарующему миру, создавая грозную армию из более чем 60 различных персонажей, и при этом создавая свое наследие в пяти прославленных странах. Освободите свое королевство от оков испытаний и возьмите судьбу в свои руки в игре Unicorn Overlord.
Действие игры разворачивается на континенте Феврит, состоящем из пяти государств, которые втянул в войну генерал из Корнии. Принц, Ален, бежит из страны и через десять лет становится лидером Освободительной армии.
Unicorn Overlord выйдет на PlayStation 4 (только в цифровом варианте), PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 8 марта 2024 года.
трешак больше на набор голимых jpg похож чем на игру и уж тем более эрпогэ