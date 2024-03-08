Вышел релизный трейлер к игре Unicorn Overlord

Эта приключенческая игра в жанре фэнтези позволит вам отправиться в путешествие, полное опасностей и чудес. Вы станете правителем волшебного королевства и вместе с верными сподвижниками восстановите свою власть, победив злых врагов.

Unicorn Overlord предлагает классический игровой процесс тактических RPG в сочетании с открытым миром для исследования и новаторской боевой системой. Это позволит окунуться в фэнтезийную историю в неповторимом стиле студии Vanillaware.

В вашем распоряжении будет огромная армия из более чем 60 персонажей. В неё войдут люди и эльфы, могучие чудища и прекрасные небесные существа. Каждый из них обладает уникальными способностями и характером.