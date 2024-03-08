Вышел релизный трейлер к игре Unicorn Overlord

Вас ожидает захватывающее приключение, где вместе с верными спутниками вы будете сражаться за свою судьбу и возвращение к власти. Unicorn Overlord сочетает классический жанр тактических ролевых игр с исследованием мира и инновационной системой боев, предлагая уникальный фэнтезийный опыт в необычном стиле Vanillaware.
На каждом этапе битвы обе стороны будут сражаться за захват командных пунктов друг друга в захватывающих боях в реальном времени. Вы, командир, должны внимательно следить за ситуацией, принимая важные решения, например, какие подразделения, когда и куда отправить. Победа гарантирована, если вы выполните определенные условия, например, победите вражеского генерала.
Unicorn Overlord уже доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.