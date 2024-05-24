Гномы объединяются против тирании Белоснежки: пролог карточного "роглайка" Union of Gnomes стал доступен на ПК

Трио разработчиков из России, объединившихся под названием Hoolignomes, выпустило пролог своего дебютного проекта — карточного «роглайка» Union of Gnomes. Игра предлагает оригинальный взгляд на знакомые с детства сказки, в котором гномам предстоит сразиться с неожиданным антагонистом — самой Белоснежкой.
Завязка сюжета Union of Gnomes такова: гномы, порабощённые коварными работорговцами, должны объединиться в отряд и дать отпор своим угнетателям. Возглавить восстание предстоит трём главным героям, каждый из которых обладает уникальными чертами, картами и особыми способностями. Комбинируя их навыки, игроки смогут обрушивать на врагов разрушительные эффекты и пробивать себе путь к свободе.
Пролог предлагает игрокам погрузиться в мрачную историю разрушенного королевства. Эта вводная миссия, своего рода «лабиринт чернил, крови и фантазий», познакомит игроков с ключевыми механиками и особенностями игры. На пути отряда гномов встанут особенно сильные противники, так что сражения обещают быть непростыми и увлекательными.
Разработчики не скрывают своих амбиций и грандиозных планов на полную версию Union of Gnomes. Игрокам обещают 19 уникальных боссов, среди которых окажутся такие знаковые персонажи, как Красная Шапочка, Волшебник Оз и даже Пиноккио. Основная сюжетная кампания будет состоять из шести актов, а для самых хардкорных «рогаликеров» предусмотрен специальный режим «Бесконечный кошмар».
Хотя точная дата релиза Union of Gnomes пока не объявлена, выход пролога в Steam явно свидетельствует о том, что разработка идёт полным ходом.
Потом появятся другие сказки? // Максим Назаров