Гномы объединяются против тирании Белоснежки: пролог карточного "роглайка" Union of Gnomes стал доступен на ПК

Карточный «роглайк», в котором вам предстоит возглавить восстание отважных гномов против тирании коварной Белоснежки. Погрузитесь в атмосферу мрачной сказки, где отважные бородатые борцы за свободу бросают вызов жестоким угнетателям.

Ваша цель — освободить порабощённых товарищей и собрать могучее ополчение, способное дать отпор армии Белоснежки. По мере прохождения вы будете пополнять свой отряд лучшими из лучших, открывая новые тактические возможности и боевые синергии. Экспериментируйте с составом команды, комбинируйте способности гномов и создавайте непобедимые связки, используя более 130 уникальных карт.

Каждая карта — это особый приём или эффект, способный переломить ход битвы. Поражайте врагов метким выстрелом, травите их ядом, ослабляйте их защиту или даже ослепляйте, лишая возможности контратаковать. А если дела совсем плохи — опьяните своих гномов, чтобы они сражались с удвоенной яростью и самоотверженностью.

В начале игры вам нужно выбрать одного из трёх харизматичных героев-гномов, каждый из которых обладает уникальными чертами, особой колодой карт и специальными способностями. Развивайте своего протагониста между миссиями, улучшайте характеристики бойцов — и ваш отряд станет силой, с которой придётся считаться даже самым опасным противникам.

А врагов в Union of Gnomes хоть отбавляй. Вам придётся сразиться с персонажами из разных сказок, среди которых Красная Шапка, коварный Волшебник Оз, лживый Пиноккио и, конечно же, сама Белоснежка. Продумывайте тактику, следите за позиционированием на поле боя и не бойтесь использовать самые безумные и разрушительные приёмы. В конце концов, что может быть эффективнее, чем сломить боевой дух врага, продемонстрировав ему оголённый гномий зад?