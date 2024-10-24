Гномы против Кровавой Барыни: создатели Union of Gnomes выпустили новое обновление

Разработчики карточного «рогалика» Union of Gnomes приготовили игрокам по-настоящему зловещий сюрприз. В честь фестиваля Ghouls 4 Games они выпустили обновление «Кровавый лес», которое добавляет в игру новую миссию адской сложности.

На этот раз бородатым повстанцам предстоит схватка с Кровавой Барыней — жуткой злодейкой, которая устроила настоящую охоту на гномов в когда-то мирной Яблоневой Роще. А всё из-за того, что она поверила в странные слухи о том, что ванны из гномьей крови способны сохранить молодость. Неудивительно, что местные жители теперь называют эти края не иначе как Кровавым лесом.

Вместе с новой миссией в игру добавили особый бафф «Кровавая Охота» для секретного билда и две новые карты — «Товарищ!» (Comrade!) и «Гнолем». А ещё разработчики обещают какую-то легендарную карту с уникальной механикой объединения гномов, но держат детали в секрете. Кстати, если кто-то ещё не знаком с игрой — Union of Gnomes рассказывает мрачную историю о восстании гномов против тирании коварной Белоснежки. Так что если вам по душе необычные сказки и тактические карточные битвы, самое время присоединиться к бородатому сопротивлению.