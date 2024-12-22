Карточный рогалик Union of Gnomes про восстание гномов получил масштабное обновление с новым боссом - Котом Баюном

В карточный рогалик Union of Gnomes завезли зимнее обновление. В этот раз гномам предстоит наведаться в Университет, где когда-то училась Белоснежка. Оказывается, именно там она создала песню, которая помогла ей подчинить себе всех гномов.

Главная цель — найти её старый дневник, который может помочь победить злодейку. Правда, это будет непросто: хоть самой Белоснежки там уже нет, в Университете полно её последователей. Игрокам придётся драться с ожившими скелетами, летающими книгами и даже гигантской капустой. Ну и куда же без студенток, которые увлеклись тёмной магией.

В конце пути нас ждёт встреча с главным боссом — Котом Баюном, который засел в библиотеке. С ним придётся повозиться: босс получился хитрый и довольно сильный. А в качестве бонуса разработчики добавили в игру шесть новых монстров и четыре квеста.