Стали известны даты закрытого бета-тестирования шутера о Второй мировой войне United 1944

Через несколько недель после анонса United 1944 команда разработчиков шутера от первого лица выпустила новый трейлер, подтверждающий данные и подробности первого закрытого бета-тестирования.
Этап закрытого бета-тестирования пройдет в Steam в период с 19 по 21 мая 2023 года. Закрытое бета-тестирование сделает режим «Превосходство» доступным только избранным удачливым пользователям на африканской карте. Матчи будут проходить по большому сценарию, в котором столкнутся две команды из 16 игроков, которым придется как уничтожить друг друга, так и приступить к выполнению второстепенных действий, таких как сбор документов, завоевание аванпостов и строительство сооружений с использованием накопленных ресурсов. Любой желающий может подать заявку, просто посетив официальную страницу игры в Steam, где есть классическая зеленая кнопка, чтобы сообщить разработчикам о своем интересе: любой, кто будет выбран, сможет загрузить тестовую сборку прямо из библиотеки.
United 1944 — это новый проект авторов Killsquad, в котором предусмотрены онлайн-матчи, в которых игроки должны как сражаться с применением огнестрельного оружия, так и участвовать в ряде сопутствующих действий, типичных для игр на выживание. Наконец, следует отметить, что, по крайней мере, на данный момент игра ожидается исключительно на ПК в Steam, и, похоже, нет никаких намерений создавать версию для консолей последнего поколения.
Сколько можно мусолить торую мировую?Кому сейчас это вообще интересно?!
третьей пока нет, приходиться вторую мусолить
Так нормальных шутанов про вторую по сути то и нет . Hell let Loose только из годных. Из надежд ещё батла 5 была , но её мало того что засрали толерастией с нигерами и бабами в юбках , так ещё и забросили , наобещав всем кучу контента , а по итогу выпустили пару ущербных скинчиков и бб
Так всё что ты перечислил это и есть главный аргумент, что оно нахрен никому не надо, кроме узкого круга фанатиков, от Батлы вообще ждали абсолютно другого сеттинга, а не стрельбы из древних перделок после еще более древних перделок в убогой БФ , все остальные игры тоже по сути мертвы, тот же Enlisted труп давно.