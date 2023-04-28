Стали известны даты закрытого бета-тестирования шутера Второй мировой войне United 1944 ©

Через несколько недель после анонса United 1944 команда разработчиков шутера от первого лица выпустила новый трейлер, подтверждающий данные и подробности первого закрытого бета-тестирования.

Этап закрытого бета-тестирования пройдет в Steam в период с 19 по 21 мая 2023 года. Закрытое бета-тестирование сделает режим «Превосходство» доступным только избранным удачливым пользователям на африканской карте. Матчи будут проходить по большому сценарию, в котором столкнутся две команды из 16 игроков, которым придется как уничтожить друг друга, так и приступить к выполнению второстепенных действий, таких как сбор документов, завоевание аванпостов и строительство сооружений с использованием накопленных ресурсов. Любой желающий может подать заявку, просто посетив официальную страницу игры в Steam, где есть классическая зеленая кнопка, чтобы сообщить разработчикам о своем интересе: любой, кто будет выбран, сможет загрузить тестовую сборку прямо из библиотеки.

United 1944 — это новый проект авторов Killsquad, в котором предусмотрены онлайн-матчи, в которых игроки должны как сражаться с применением огнестрельного оружия, так и участвовать в ряде сопутствующих действий, типичных для игр на выживание. Наконец, следует отметить, что, по крайней мере, на данный момент игра ожидается исключительно на ПК в Steam, и, похоже, нет никаких намерений создавать версию для консолей последнего поколения.