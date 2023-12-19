Градостроительная стратегия про пингвинов United Penguin Kingdom получила специальную большую демоверсию

В этой градостроительной стратегии вам предстоит возглавить мирное сообщество пингвинов, построив для них безопасное и комфортное поселение.

На первый взгляд может показаться, что пингвинам нужно немногое — тёплое жилище да сытная пища. Однако на самом деле они гораздо более прихотливы. Чтобы ваши подопечные были счастливы, им потребуются развлечения, образование и возможности для духовного роста.

Позаботьтесь о культурном досуге — постройте кинотеатры, музеи, игровые центры. Организуйте для пингвинов спорт — катки, тренажёрные залы, йога-студии помогут им поддерживать форму. Не забудьте и о душе — храмы, колодцы желаний, фестивали поднимут всем настроение. А библиотеки, школы и лицеи дадут пингвинам прекрасное образование.

Однако не стоит тратить средства бездумно. Продавая ресурсы на рынке, вы сможете пополнить казну поселения. Со временем вы станете настоящим Королём пингвинов — тогда в вашем распоряжении окажется мощная торговая сеть.