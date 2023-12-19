Градостроительная стратегия про пингвинов United Penguin Kingdom получила специальную большую демоверсию

То, что не только люди (а иногда и представители других цивилизаций) могут стать главными героями градостроителей, доказала ставшая бестселлером польская игра Timberborn. Теперь за эту тему взялась независимая студия Turquoise Revival Games, работающая над проектом United Penguin Kingdom.
Сегодня разработчики выпустят бесплатный пролог под названием United Penguin Kingdom: Huddle Up, который позволит нам встать во главе поселения пингвинов и провести его через первый год работы. Он будет доступен в Steam и в нем есть перевод на русский язык. Дебют полной версии United Penguin Kingdom ожидается в 2024 году.
В ходе игры в United Penguin Kingdom мы будем заниматься добычей сырья, строительством различных зданий, торговлей и тратить собранные средства на развитие поселения или выполнение различных прихотей наших граждан.
Кроме того, важную роль будет играть оборона. Поскольку на нашу деревню могут напасть кровожадные косатки, пытающиеся разрушить построенные нами сооружения, или тюлени-воры, крадущие еду из кладовых, нам придется подумать о превентивных мерах, в том числе о строительстве оборонительных башен.
От большинства подобных игр эту отличают необычные жители, которыми мы будем управлять. Время от времени пингвинам придется развлекаться, посещая кинотеатры или игровые автоматы, а также выезжая на катки или картодромы.
Кроме того, нашим пернатым подопечным нужно будет заботиться о своем теле, тренируясь в спортзалах, занимаясь в бойцовских клубах или медитируя. Кроме того, они будут заниматься интеллектуальным и духовным развитием: учиться в школах, посещать музеи и библиотеки, заниматься йогой или принимать участие в... коллективных обнимашках.