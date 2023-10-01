Для пошаговой стратегии Unity of Command 2 выйдет 8-ой DLC про битву на Курской дуге ©

Unity of Command 2 — это продолжение стратегии 2011 года, сохранившее фирменный художественный стиль игры, но с новым, специально разработанным 3D-движком и позволяющее вам впервые в серии взять на себя командование западными союзниками. Игра получит восьмое дополнение «Курск» 19 октября 2023 года.

Пришло время погрузиться в легендарные танковые сражения на Курской дуге в 1943 году. «Курск» — это богатое DLC с двумя полными кампаниями (советской и немецкой) плюс двумя отдельными путями альтернативной истории в немецкой кампании.

Лето 1943 года, и Курский выступ — самая западная точка, которую Красной Армии удалось взять и удержать в зимней кампании. Когда в марте эта упорная борьба наконец утихла, обе стороны были слишком измотаны для решительных стратегических действий. Советы, ожидая нападения Германии в этом направлении, перешли к оборонительной подготовке и наращиванию механизированных войск, артиллерийских снарядов и стратегических резервов. К июлю они были готовы встретиться с хвалеными немецкими танками в лоб.

DLC «Курск» охватывает не только легендарные танковые сражения, такие как Прохоровское и Кутузовское сражения, но также погружает в менее известные сражения советской кампании 1943 года. Представлены сражения на Миусе, вокруг Смоленска и вдоль побережья Черного моря, заканчивающиеся чередой беспощадных действий по достижению переправ через Днепр.