Большое обновление симулятора бога The Universim до версии 1.1

12 ноября в The Universim вышло крупное обновление, вносящее множество правок по исправлению уязвимостей и улучшению пользовательского опыта.

Одним из первых дел мы обновили Unity, на котором работает игра. Затем мы разобрали автоматические отчёты об ошибках и исправили проблемы. В первую очередь мы занялись ошибками, которые могли прервать игру или поставить под угрозу ваш прогресс, включая проблемы с загрузкой и записью сохранений, а также зависания во время запуска ракеты культистов и вторжений пришельцев.

Но есть и кое-что новенькое.

Мы доработали приоритеты строительства и добавили очередь, в которой можно выбрать, за какие здания Наггеты возьмутся первыми. Возможно, здесь ещё понадобится кое-что подправить, поэтому расскажите, как это работает в ваших городах. А способность «Священная земля» (Holy Ground) теперь позволяет отмечать участки под жильё и точнее определять, где Наггеты будут строить дома.

Наггеты также реже заболевают после питья чистой воды. Мы хотим ещё поработать над тем, как они находят и используют воду, но это уже хороший первый шаг. Считайте это обновление пробным заходом. Вместе с исправлениями и улучшениями мы проверяем несколько новых идей и ждём ваших отзывов о том, что получилось, а над чем ещё стоит поработать.

Что изменилось

Теперь большие города работают плавнее (примерно на 50 % быстрее на скорости: с 76 до 116 кадров в секунду).

Теперь вы можете указывать наггетам конкретные места для строительства домов.

Мы улучшили возможность наблюдать за отдельным выбранным наггетом: отображение маршрута, чтение мыслей, расширение области для выбора наггета, более плавное движение наггетов.

Более понятные способности Творца, круговое меню способностей теперь объясняет, что делает каждая из них.

В ратуше появился журнал. Он показывает, каких Наггетов нанял губернатор, какие здания заказали министры и почему. Журнал также объясняет, когда ничего нового не требуется или что-то мешает, например здание, которое вы ещё не исследовали.

Карточка заболевшего Наггета теперь показывает источник болезни: труп, грязную озёрную воду, загрязнение или другого Наггета. Наведите курсор на любую шкалу, чтобы простыми словами увидеть всё, что на неё влияет, с полезными эффектами зелёным и вредными красным. Если много Наггетов заболело по одной причине, сообщение подскажет, что может помочь. Карточки Наггетов теперь открываются справа, чтобы выбранный Наггет оставался в поле зрения.

Мы добавили новые элементы управления на панель строительства. Теперь приоритетные здания образуют очередь, которой управляете вы. Каждая новая приоритетная стройка добавляется в конец, а стрелками на её панели можно переместить её выше или ниже. Над стройками ненавязчиво появляются номера, показывающие порядок. Свободные строители, носильщики и Наггеты, расчищающие территорию, в первую очередь идут туда, а Наггеты, работающие над первыми тремя стройками, передвигаются бегом, чтобы ускорить работу.

Мы также добавили блок «Состояние строительства», который объясняет, что происходит: нужно ли ещё расчистить участок, не хватает ли материалов или они уже в пути, заняты ли носильщики и строители, не находится ли участок вне радиуса хижины инженера. Панель стройки теперь открывается справа, чтобы вы видели площадку во время проверки.

Эти и другие изменения вы можете более подробно изучить в дневнике разработчиков на странице The Universim в Steam.

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