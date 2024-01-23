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The Universim 28.08.2018
Стратегия, Инди, Другой симулятор
7.8 101 оценка

Симулятор бога The Universim вышел из раннего доступа

Simple Jack
Новости

Долгожданный полноценный выпуск симулятора бога The Universim наконец-то состоялся, и теперь нас ждут захватывающие приключения в звездных системах, где мы сможем развивать свою цивилизацию.

В новом патче добавлены пришельцы, новые постройки, перки, министры, квесты, уникальные типы камней, саундтреки, животные, балансный редактор, улучшение оптимизации, исправления ошибок и еще множество других важных изменений.

Мы сможем испытать более 15 божественных способностей, таких как нанести молнию на смертного или вызвать торнадо. В игре доступно более 200 технологических и социальных исследований, а также возможность колонизировать галактику с помощью процедурно генерируемых планет.

Нас ждут случайные испытания, управление ресурсами, принятие важных решений, которые повлияют на жизнь наггетов, борьба с природными катаклизмами и создание сильной империи.
Сейчас The Universim можно приобрести на Steam со скидкой 25% до 5 февраля по цене 374 рубля.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

Да ну если там такие планеты, то я лучше в The Spore переиграю.

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Talendor3

там люди выглядят как червяки из вормс, и зовутся наггетсами, чего ты ждал?)

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