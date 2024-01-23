Симулятор бога The Universim вышел из раннего доступа

Симулятор бога, в котором вы начинаете свой путь с самого начала построения своей галактической империи среди звезд.

Под вашим контролем будет выпестована новая цивилизация, которая выйдет за пределы своей планеты и потянется к неизведанным мирам. Динамичный и непредсказуемый мир игры подкинет немало сюрпризов — все в The Universim полагается на эту динамичную изменчивость. Вы никогда не найдете двух одинаковых планет, в любой момент могут произойти катастрофы, а ИИ будет естественно и реалистично реагировать на события.

Жители вашей цивилизации принимают решения сами за себя, но вы, как всевышний, можете направлять их в правильное русло. Например, если два города объявят войну, то вы можете вмешаться и остановиться кровопролитие — или же просто наблюдать, как города обращаются в пепел.

Важную роль в The Universim играют исследования технологий, которые позволят вашей цивилизации выбраться из Каменного века и пробиться к светлому будущему среди звезд. Любую планету во вселенной можно будет колонизировать, и велики шансы, что вы встретите там странного вида инопланетную жизнь.