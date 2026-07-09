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Univoyager 2026 г.
Экшен, Симулятор, Инди, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница, Космос, Научная фантастика
7.5 2 оценки

Состоялся анонс космического симулятора Univoyager, который разрабатывается в одиночку на протяжении 16 лет

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Разработчик Дамиано Витулли представил дебютный трейлер масштабного космического симулятора Univoyager, создающегося силами одного человека. Проект предлагает игрокам бесшовное исследование процедурно генерируемой вселенной в масштабе 1:1 без экранов загрузки.

Работа над проектом Univoyager началась еще в январе 2011 года, хотя ключевые идеи закладывались автором с 2000 года. Разработчик самостоятельно создал собственный трехмерный движок на базе C++, OpenGL и LUA без использования сторонних коммерческих технологий. Выход трейлера стал важным рубежом разработки, за которым последует подготовка к публичному тестированию и оптимизация игрового клиента.

Игровой процесс построен на полной свободе перемещения при переходе из открытого космоса на поверхность планет. Симулятор использует реальные масштабы космических объектов, а также физическую модель с учетом ньютоновской физики, гравитации, сопротивления атмосферы и орбитального движения. Игрокам будут доступны сюжетная кампания, прописанные миссии и режим свободной песочницы с возможностью торговли, добычи ресурсов и фракционных космических сражений.

Страница проекта уже опубликована в цифровом магазине Steam. Полноценный релиз запланирован на 2027 год, а демонстрационная версия и публичные тесты должны состояться во второй половине 2026 года. В планах разработчика также значится добавление поддержки шлемов виртуальной реальности и систем отслеживания движений головы после основного релиза.

Анонсы 1 Трейлеры 1
16
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Алекс Рейлор

Господи, страх-то какой.

3
Дмитрий Тамай

16 лет потерять в никуда XD

3
askazanov

Респект! Выглядит интересно. Пример многим студиям известным, то когда реально занимаются игрой, а не тратой бабла!)

2
romanmurashov

Выглядит любопытно. Автор молодец, успехов ему. :)) Пилить мечту 16 лет в одиночку и не растерять мотивацию - аплодисменты

2
illund

Может оказаться любопытным. Космосимов не так уж много...

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