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Unknown 9: Awakening 18.10.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
5.5 73 оценки

Аня Чалотра: "Unknown 9: Awakening - это нечто особенное, геймеры это почувствуют"

Lunersun
Новости

Reflector и Bandai Namco выпустили видео о приключенческом экшене Unknown 9: Awakening, где главную роль исполнила Аня Чалотра, известная по сериалу «Ведьмак». Актриса воплотила образ Харуны — девушки с улиц Калькутты, которая научилась управлять загадочным измерением под названием «Складка».

В этом видео Аня поделилась своими впечатлениями:

Оживить Харуну — это что-то невероятное. Unknown 9: Awakening стал моим первым опытом создания виртуального персонажа на основе собственной внешности. Это безумно личный процесс, наверное, самый личный из всего, что мне доводилось делать. Тут недостаточно просто одолжить свой голос, лицо и тело. Нужно выйти за рамки виртуального и вдохнуть в персонажа частичку своей души.

Для актрисы этот проект стал особенным ещё и потому, что он связан с миром видеоигр. Она отметила:

Меня знают по всему миру благодаря роли персонажа, основанного сначала на книге, а потом на игровой серии. Но вот так оживить героиню, созданную по моему образу и подобию — это в первый раз, и, честно говоря, у меня до сих пор голова кругом идёт. Это действительно потрясающе.

Говоря о самой Харуне, Аня не скрывает восхищения:

Изначально меня зацепил сам образ Харуны. Она умная, стойкая, уличная девчонка, а в довесок ко всему этому у неё ещё и сверхъестественные способности. Мне кажется, многие люди, и я в том числе, отождествляют себя с игровыми персонажами, потому что мы проживаем их путь вместе с ними. Так что, возможно, исследуя недостатки Харуны, сталкиваясь с её главными испытаниями и наблюдая, как крепнет её характер, игроки смогут исследовать и эту часть самих себя.

И напоследок Чалотра заявила, что уверена в том, что созданное ими приключение найдёт отклик у многих геймеров:

Unknown 9: Awakening — это нечто особенное. Я знаю, геймеры это почувствуют.

Unknown 9: Awakening выйдет уже совсем скоро — 18 октября. Игру можно будет оценить на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X.

-49
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
антон фекалис

почувствуют привкус лгбт на кончиках языка

27
flaur74

Опередил )

2
антон фекалис flaur74

я на работе сижу прост и мониторю этот сайт

4
ze1n_82 антон фекалис

на работе работать надо

-8
StickyYusef

Боюсь себе даже представить,КАКОЙ там будет привкус.

0
Русик_96

фу гомофоб

-13
ckott4

форспокен от бандаи обосранко

17
Akmal Rj

Тупо Forspoken: Indian copypaste edition

0
MNM 1985

Опять будет Модэста из Городка играть ? )))))

17
Skorskis
Она умная, стойкая, уличная девчонка, а в довесок ко всему этому у неё ещё и сверхъестественные способности

Где то это уже было...

Я помню чем это закончилось

7
hangloose

узнаю одесский мангал

0
AT_Sagor
Unknown 9: Awakening — это нечто особенное. Я знаю, геймеры это почувствуют.

Звучит как угроза.

6
Serj77777

Там и без повестки позорная графика и анимации,сразу после релиза на дно.)

5
антон фекалис
она умная, стойка, в довесок у неё сверхспобосности

Короче ясно, сильная и не зависимая

4
Евгений Кондратенко

Геймеры определенно чувствуют, что это очередное повесточное фуфло.

4
Ingvarr Kai

Sweet baby ink игры, как эта, всегда проваливаются.

3
bubenson

Пойду навозную яму готовить.

2
Go_Ra

---Аня Чалотра: "Unknown 9: Awakening - это нечто особенное, геймеры это почувствуют"---

Я почувствовал , что от игровой Ани Чалотры , у меня шишка упала и не встает третий месяц , а я всего лишь Трейлер посмотрел ... Играть в это лучше не стоит ... Хотя я трейлер и Fable Remake глянул ... они по сути одинаковы - извращенные ...

2
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Геймеры почувствуют го вно на лице как и после твоей роли в ведьмаке.

2
Exies27

Forspoken 2.0

2
Janekste

Не. Форспокен получше смотрится. Здесь скорее Forspoken МИНУС 2.0.

0
saiditsme

То что вштырило молодую актрису, с детства интересовавшуюся только театром и актерским ремеслом, обязательно понравится "многим геймерам".... Ну, кхе-кхе, посмотрим.

1
DarkScorpius

"молодую актрису, с детства интересовавшуюся только театром и актерским ремеслом" - судя по Ведьмаку, интерес к актерскому ремеслу остался лишь интересом.

2
Олег Дудин

Пока не впечатляет игрушка.

1
FairUlu

Каждый почувствует что-то своё, что-то для каждого.

1
askazanov

Она там голая будет с мужиками шпехаться, или чё?? Чё там чувствовать???

1
Сережаа

Взяли страшненькую девочку из популярного сериала, не понимая что сериал был популярен вовсе не из-за нее. Наоборот если бы там были красивые женщины и сюжет крутился вокруг Геральта а не вокруг них, то сериал был бы в три раза популярней.

Ну желаю им еще большего провала чем ожидается

1
Кей Овальд

Очередной Форспокен. И геймеры это действительно чувствуют, в отличии от маняфантазий этой долбанутой.

1
OculusMortem

Это она также насчет ведьмака говорила про каждый сезон?

0
Русик_96

анальное жение я уверен все почуствуют)

0
ДаДжи

ничего нового,тоже самое что и в ведьмаке,цветная индусятина (хотя когда я её впервые увидел подумал что арабка) бьет морды злым мужланам угнетателям.правда в ведьмаке она махала руками,типа магия,а кулаками махала цири что было ещё комичней.по трейлеру это тот же сериал от нетфликс,я прям разницы не вижу.даже генри кавела нет.но с сериала я хотя бы орал,а тут мне кажется будет даже не смешно

0
Punisher1

Где то я уже это слышал помоему Форспокен ахах

0
Punisher1

Ох провал грядёт скринте

0
Evialroot

Всегда рад за тех женщин, которые умеют управлять своей складкой 😏

0
вупсич пупсич

Меня отталкивает фильтр поносяры на экране на некоторых локациях. ДА и в целом фильтр.
Неужели не могли просто окрасить локации, но не трогать камеру.
Там игра выйдет - посмотрим. Поспешных выводов не делаю.

0
РикоЧико

В Индии все в карри измазано так и должно быть, вы не понимаете! 👆

0
tvorog8088

Чарлота лучше звучит.

0
SkyGame

При том если игра провалится с этих никакого спроса не будет.

0
kotasha

А тут и чувствовать нечего, от таких игр уже тошнит, пытаются в каждой игре навязать свои услуги, и не которые олухи соглашаться.

0
SpecialAthos

Знают ее по всему миру, иш знаменитая блин, да всем пофиг на тебя, и твою провальную роль в ведьмаке.

0
Шмоня Натанзон

Конечно особенное. ГГ араба бодитайп 2 в играх чего то не припомню. Надо было никаб еще на нее повесить.

-1
Wolfenstein

бабы идите на кухню игройстрой это не для вас

-6