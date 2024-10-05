---Аня Чалотра: "Unknown 9: Awakening - это нечто особенное, геймеры это почувствуют"

Reflector и Bandai Namco выпустили видео о приключенческом экшене Unknown 9: Awakening, где главную роль исполнила Аня Чалотра, известная по сериалу «Ведьмак». Актриса воплотила образ Харуны — девушки с улиц Калькутты, которая научилась управлять загадочным измерением под названием «Складка».

В этом видео Аня поделилась своими впечатлениями:

Оживить Харуну — это что-то невероятное. Unknown 9: Awakening стал моим первым опытом создания виртуального персонажа на основе собственной внешности. Это безумно личный процесс, наверное, самый личный из всего, что мне доводилось делать. Тут недостаточно просто одолжить свой голос, лицо и тело. Нужно выйти за рамки виртуального и вдохнуть в персонажа частичку своей души.

Для актрисы этот проект стал особенным ещё и потому, что он связан с миром видеоигр. Она отметила:

Меня знают по всему миру благодаря роли персонажа, основанного сначала на книге, а потом на игровой серии. Но вот так оживить героиню, созданную по моему образу и подобию — это в первый раз, и, честно говоря, у меня до сих пор голова кругом идёт. Это действительно потрясающе.

Говоря о самой Харуне, Аня не скрывает восхищения:

Изначально меня зацепил сам образ Харуны. Она умная, стойкая, уличная девчонка, а в довесок ко всему этому у неё ещё и сверхъестественные способности. Мне кажется, многие люди, и я в том числе, отождествляют себя с игровыми персонажами, потому что мы проживаем их путь вместе с ними. Так что, возможно, исследуя недостатки Харуны, сталкиваясь с её главными испытаниями и наблюдая, как крепнет её характер, игроки смогут исследовать и эту часть самих себя.

И напоследок Чалотра заявила, что уверена в том, что созданное ими приключение найдёт отклик у многих геймеров:

Unknown 9: Awakening — это нечто особенное. Я знаю, геймеры это почувствуют.

Unknown 9: Awakening выйдет уже совсем скоро — 18 октября. Игру можно будет оценить на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X.