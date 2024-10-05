---Аня Чалотра: "Unknown 9: Awakening - это нечто особенное, геймеры это почувствуют"

Reflector и Bandai Namco выпустили видео о приключенческом экшене Unknown 9: Awakening, где главную роль исполнила Аня Чалотра, известная по сериалу «Ведьмак». Актриса воплотила образ Харуны — девушки с улиц Калькутты, которая научилась управлять загадочным измерением под названием «Складка».
В этом видео Аня поделилась своими впечатлениями:
Оживить Харуну — это что-то невероятное. Unknown 9: Awakening стал моим первым опытом создания виртуального персонажа на основе собственной внешности. Это безумно личный процесс, наверное, самый личный из всего, что мне доводилось делать. Тут недостаточно просто одолжить свой голос, лицо и тело. Нужно выйти за рамки виртуального и вдохнуть в персонажа частичку своей души.
Для актрисы этот проект стал особенным ещё и потому, что он связан с миром видеоигр. Она отметила:
Меня знают по всему миру благодаря роли персонажа, основанного сначала на книге, а потом на игровой серии. Но вот так оживить героиню, созданную по моему образу и подобию — это в первый раз, и, честно говоря, у меня до сих пор голова кругом идёт. Это действительно потрясающе.
Говоря о самой Харуне, Аня не скрывает восхищения:
Изначально меня зацепил сам образ Харуны. Она умная, стойкая, уличная девчонка, а в довесок ко всему этому у неё ещё и сверхъестественные способности. Мне кажется, многие люди, и я в том числе, отождествляют себя с игровыми персонажами, потому что мы проживаем их путь вместе с ними. Так что, возможно, исследуя недостатки Харуны, сталкиваясь с её главными испытаниями и наблюдая, как крепнет её характер, игроки смогут исследовать и эту часть самих себя.
И напоследок Чалотра заявила, что уверена в том, что созданное ими приключение найдёт отклик у многих геймеров:
Unknown 9: Awakening — это нечто особенное. Я знаю, геймеры это почувствуют.
Unknown 9: Awakening выйдет уже совсем скоро — 18 октября. Игру можно будет оценить на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X.
почувствуют привкус лгбт на кончиках языка
Опередил )
я на работе сижу прост и мониторю этот сайт
на работе работать надо
Боюсь себе даже представить,КАКОЙ там будет привкус.
фу гомофоб
форспокен от бандаи обосранко
Тупо Forspoken: Indian copypaste edition
Опять будет Модэста из Городка играть ? )))))
Где то это уже было...
Я помню чем это закончилось
узнаю одесский мангал
Звучит как угроза.
Там и без повестки позорная графика и анимации,сразу после релиза на дно.)
Короче ясно, сильная и не зависимая
Геймеры определенно чувствуют, что это очередное повесточное фуфло.
Sweet baby ink игры, как эта, всегда проваливаются.
Пойду навозную яму готовить.
---Аня Чалотра: "Unknown 9: Awakening - это нечто особенное, геймеры это почувствуют"---
Я почувствовал , что от игровой Ани Чалотры , у меня шишка упала и не встает третий месяц , а я всего лишь Трейлер посмотрел ... Играть в это лучше не стоит ... Хотя я трейлер и Fable Remake глянул ... они по сути одинаковы - извращенные ...
Геймеры почувствуют го вно на лице как и после твоей роли в ведьмаке.
Forspoken 2.0
Не. Форспокен получше смотрится. Здесь скорее Forspoken МИНУС 2.0.
То что вштырило молодую актрису, с детства интересовавшуюся только театром и актерским ремеслом, обязательно понравится "многим геймерам".... Ну, кхе-кхе, посмотрим.
"молодую актрису, с детства интересовавшуюся только театром и актерским ремеслом" - судя по Ведьмаку, интерес к актерскому ремеслу остался лишь интересом.
Пока не впечатляет игрушка.
Каждый почувствует что-то своё, что-то для каждого.
Она там голая будет с мужиками шпехаться, или чё?? Чё там чувствовать???
Взяли страшненькую девочку из популярного сериала, не понимая что сериал был популярен вовсе не из-за нее. Наоборот если бы там были красивые женщины и сюжет крутился вокруг Геральта а не вокруг них, то сериал был бы в три раза популярней.
Ну желаю им еще большего провала чем ожидается
Очередной Форспокен. И геймеры это действительно чувствуют, в отличии от маняфантазий этой долбанутой.
Это она также насчет ведьмака говорила про каждый сезон?
анальное жение я уверен все почуствуют)
ничего нового,тоже самое что и в ведьмаке,цветная индусятина (хотя когда я её впервые увидел подумал что арабка) бьет морды злым мужланам угнетателям.правда в ведьмаке она махала руками,типа магия,а кулаками махала цири что было ещё комичней.по трейлеру это тот же сериал от нетфликс,я прям разницы не вижу.даже генри кавела нет.но с сериала я хотя бы орал,а тут мне кажется будет даже не смешно
Где то я уже это слышал помоему Форспокен ахах
Ох провал грядёт скринте
Всегда рад за тех женщин, которые умеют управлять своей складкой 😏
Меня отталкивает фильтр поносяры на экране на некоторых локациях. ДА и в целом фильтр.
Неужели не могли просто окрасить локации, но не трогать камеру.
Там игра выйдет - посмотрим. Поспешных выводов не делаю.
В Индии все в карри измазано так и должно быть, вы не понимаете! 👆
Чарлота лучше звучит.
При том если игра провалится с этих никакого спроса не будет.
А тут и чувствовать нечего, от таких игр уже тошнит, пытаются в каждой игре навязать свои услуги, и не которые олухи соглашаться.
Знают ее по всему миру, иш знаменитая блин, да всем пофиг на тебя, и твою провальную роль в ведьмаке.
Конечно особенное. ГГ араба бодитайп 2 в играх чего то не припомню. Надо было никаб еще на нее повесить.
бабы идите на кухню игройстрой это не для вас